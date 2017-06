© afp

Bal 3,5 Millioune Bierger kënnen tëscht zwou grousse politesche Parteie wielen. Op der enger Säit d'Sozialisten, déi den Ament an der Regierung sinn, oder anerersäits déi oppositionell konservativ Demokraten. Sondagen, déi awer mat Virsiicht ze genéisse sinn, soen de Sozialisten eng Victoire viraus. Kloer politesch Verhältnisser wären op alle Fall elo wichteg fir d'Justizreform ofzeschléissen an d'Reform vun de staatlechen Administratiounen duerchzesetzen.



Eng stabil Regierung wär och wichteg, fir déi staark ugeschloen albanesch Wirtschaft nees ze lancéieren. Albanien gehéiert zu den äermste Staaten an Europa. D'Duerchschnëttspai am Mount läit bei 340 Euro.