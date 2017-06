Domat wëllen si sech dofir asetzen, dass zwee belsch Atomkraaftwierker direkt solle vum Netz geholl ginn.

D'Zentralen zu Doel an Tihange sinn ëmmer nees an de Noriichte wéinst verschiddene Pannen an dowéinst och ganz ëmstridden. Dës Kette soll zu Tihange bei Léck ufänken an dann iwwer Maastricht eriwwer bis op Oochen goen.