Mënscherechtssituatioun a Moldawien (25.06.2017) Interview mam Cristina Pereteatcu, der Presidentin vun Amnesty International an der Haaptstad Chisinau.

Déi fréier Sowjetrepublik tëscht Rumänien an der Ukrain ass duerchzu vun der Korruptioun. Verstéiss géint d'Mënscherechter si flagrant. Déi e puer Dausend Manifestanten, déi ugangs dës Mounts an der Haaptstad Chisinau zesumme komm sinn, hu Courage, well och d'Meenungsfräiheet am Land ass net méi garantéiert. De President steet trei op der Säit vum Kreml, an d'Regierung spléckt d'Populatioun a gëtt mat Suen vu Bréissel gelackelt, ouni awer d'Wäerter vun der EU ze vertrieden.De Petz Bartz hat Geleeënheet sech mat der Presidentin vun Amnesty International aus Moldawien z'ënnerhalen.