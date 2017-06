© afp

Et gouf net eng eenzeg Géigestëmm an och keng Enthalung.De Programm deen "Zäit fir méi Gerechtegkeet" als Titel huet, gesäit virun allem eng fair Laaschten-Verdeelung bei de Steiere vir, wéi och eng Stabilisatioun vum Niveau vun de Pensiounen.De Kanzlerkandidat Martin Schulz huet um Parteidag eng kämpferesch Ried gehalen, fir déi hien herno 10 Minutte laang Standing Ovations krut. Hien huet souwuel d'CDU vun der aktueller Kanzlerin Merkel a ville Punkten kritiséiert, wéi och en Appel a Richtung Tierkei gemaach, dass do Onschëlleger, wéi vill Journalisten, aus dem Prisong missten erausgelooss ginn.D'SPD huet och, ähnlech wéi d'FDP an Déi Gréng, e Bestietnis fir homosexuell Koppelen als Konditioun genannt, fir no de Wahlen eng Koalitioun mat engem Partner anzegoen.