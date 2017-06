De Manuel Valls hat de President Emmanuel Macron vum éischten Tour vun de Presidentiellen un ënnerstëtzt. Bei de Legislativwahle gouf de Manuel Valls an d'Parlament gewielt."Een Deel vu mengem politesche Liewe geet op een Enn", sou de fréiere Premier ënnert dem François Holland am Interview.De Manuel Valls wëll an Zukunft d'Majoritéit vum franséische President an der Assemblée Nationale ënnerstëtzen. Hie schléisst net aus, och Member vum Mouvement "La République en Marche" ze ginn.