© AFP

Op d'mannst 5 vun den 52 republikanesche Senatoren hate schonn am Virfeld annoncéiert, datt si der Reform, esou wéi se aktuell géif virleien, net hir Zoustëmmung géife ginn. Dowéinst huet de Mitch McConnell, de Meenungsführer vun der Republikaner am Senat, annoncéiert, datt d'Ofstëmmung iwwer d'Ofschafe vun "Obamacare" verluet géif ginn.De parteionofhängege Rechnungshaff hat ausgerechent, datt ronn 22 Milliounen Amerikaner aus der Krankeversécherung erausfale géifen, wann déi vum Donald Trump proposéiert Reform dat aktuellt Gesetz ersetze géif. De republikanesche Senator aus dem Kentucky huet aus deem Grond esou guer vun engem "schreckleche Gesetz" geschwat.Mat 52 zu 48 Senatoren hunn d'Republikaner just eng ganz knapp Majoritéit. D'Demokraten am Senat wëlle iwwregens all um sougenannten "Obamacare" festhalen. De President selwer hat scho mat verschiddene Vertrieder vun de Republikaner geschwat, fir si z'iwwerzeegen, fir d'Gesetz ze stëmmen. Mat der Ännerung kéint d'Regierung ronn 321 Milliarden Dollar tëscht 2017 an 2026 spueren, datt op d'Käschte vun engem Véierel vun der Populatioun.Wéi d'New York Times mellt, soll elo eréischt nom 4. Juli, dem "Independence Day" iwwer dat neit Gesetz ofgestëmmt ginn.Fir den Donald Trump war dës "Net-Ofstëmmung" eng weider batter Néierlag.