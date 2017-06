Déi genee Ëmstänn, wéi déi Tréierer Studentin Tanja Gräff ëm d'Liewe koum, wäerte wuel ni ganz gekläert ginn.Haut wëllen den zoustännege Parquet an d'Police iwwert d'Resultater vun der Enquête informéieren.Viru ronn 10 Joer war déi deemools 21 Joer jonk Fra no engem Summerfest spurlos verschwonnen. Am Mee 2015 goufen hir stierflech Iwwerreschter um Fouss vun enger Fielswand entdeckt. Si war 50 Meter déif erofgefall a koum dobäi ëm d'Liewen.Unhaltspunkte fir ee Gewaltverbriechen ware keng fonnt ginn.D'Police an de Parquet hunn trotzdeem weiderhin a Richtung vun engem méigleche Mord enquêtéiert. Et ass nach ëmmer net gewosst, ob Tanja Gräff méiglecherweis an den Doud gestouss gouf oder verongléckt ass.Am Laf vun de Jore krut d'Police vun Tréier net manner wéi 3.000 Indicen. Daucher haten op der Sich no enger Spur nom Tanja Gräff ënnert anerem d'Musel, Weieren an och de Stauséi duerchsicht.De Mëtteg um 14 Auer sollen et op enger Pressekonferenz weider Detailer ginn iwwer den aktuelle Stand vun der Enquête.Ob jee gekläert gëtt, wat genee an der Nuecht vum 7. Juni 2007 geschitt ass, steet an de Stären.D'Mamm vum Tanja Gräff gleeft jiddwerfalls eegenen Aussoen no net méi drun, wéi si virun e puer Woche fir den 10. Joresdag vun hirer Duechter sot. Et wier iergendeppes geschitt, wat aus dem Rudder gelaf ass.