© AFP

Um Fluchhafe gouf et kee Lift fir e Behënnerten, dofir huet de 44 Joer alen Hideto Kijima mussen op sengen Hänn d'Trape fir an de Fliger vun der Bëllegfluchgesellschaft "Vanilla Air" missen eropkrauchen. D'Personal hat him virdru matgedeelt, datt et aus Sécherheetsgrënn net erlaabt wier, fir eng Persoun d'Trapen eropzedroen.De Virfall war am Juni op der klenger Insel Amami. An engem Block huet de Kijima, dee vun der Hëft u gelähmt ass, geschriwwen, datt hie sech d'Trapen huet missen eropzéien. Wéi eng lokal Medie mellen, wieren et 17 Trapen, fir an de Fliger ze kommen.E Spriecher vu Vanilla Air huet sech en Dënschdeg fir de Virfall entschëllegt an erkläert, datt ee schonn e Lift fir behënnert Passagéier um Fluchhafen Amami installéiert hätt. Vun der Konkurrenz vu Japan Airlines huet et geheescht, datt si iwwerall e Speziallift fir behënnert Passagéier hätten. A souguer, wann deen eng Kéier net géing funktionéieren, géigen d'Mataarbechter d'Leit an de Fliger droen.