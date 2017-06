Iwwer 28 Joer duerno huet de Parquet 6 Persounen, dorënner 4 Polizisten ugeklot. Jorzéngtelaang war behaapt ginn, dass d'Supporter Schold wieren. 2009 gouf eng onofhängeg Enquêtekommissioun agesat, déi um Enn schwéier Feel-Decisiounen bei der Police opgedeckt huet. Eng vun deenen Entscheedunge war et, d'Supporter duerch eng Sortie an de Stadion eranzeloossen, wou se um Enn an engem ofgespaarten Deel vun den Tribünen ukoumen an erdréckt goufen.