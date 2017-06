Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

Bei engem Fliger-Accident de Enn Juli 2014 iwwer dem Mali waren 116 Mënschen ëmkomm, dorënner och zwee Lëtzebuerger. Elo gouf d'Leasing-Firma Swiftair wéi gesot ënner „Mise en examen“ gesat. Dat heescht et gëtt géint si enquêtéiert am Hibléck op eng eventuell Uklo. Et soll schro Verfeelunge bei der Sécherheet ginn hunn.