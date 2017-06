Lëtzebuerger Benevollen hëllefen Flüchtlingen a Griicheland (29.06.2017) De Summer steet virun der Dier, an domatter och d’Touristesaison a Griicheland.

Och wann dës humanitär Kris et net méi onbedéngt bis an eis “Headlines” schafft, bleift se akut. Op der Insel Chios sinn ochënnerwee, a schaffe mat Organisatiounen déi sech neierdéngs och un déi méi laangfristeg Besoine vun de Flüchtlinge këmmere mussen.Nieft deene Flüchtlingen, déi scho méi laang do sinn, sinn zënter Januar 2017 em déi 3.000 Mënschen zu Chios ukomm. Op der Insel staut et. D’Lager si voll, et gi kaum Flüchtlingen an aner europäesch Länner relokaliséiert. Deportéiert ginn der och nëmme wéineg. Immens lues Asylprozeduren hunn d’Insel Chios fir vill Flüchtlingen an e Prisong verwandelt.D’Flüchtlingskris ass haart fir jiddereen an et gëtt ëmmer méi enk op der Insel. Fir d’Griichen, déi vum Tourismussecteur ofhänken, gesäit de Summer net immens villverspriechend aus. Jiddwereen hofft op besser Deeg, mee dës Zäit vum Waarden schéngt einfach keen Enn ze hunn.