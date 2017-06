© AFP

Am Ganzen hunn 393 mat Jo gestëmmt, 226 waren dogéint a 4 hu sech enthalen. SPD, déi Gréng an d'Linkspartei, déi zesummen d'Majoritéit am Parlament hunn, stounge kloer hannert der Reform.De Groussdeel vun der Uniounsfraktioun zweiwelt awer, ob d'Gesetz konform ass par Rapport zu der Verfassung an hat scho virun der Debatt ausgesot, géint d'Gläichstellung vun homosexuelle Koppelen ze sinn. Donieft sinn CDU an CSU rosen driwwer, dass de sozialdemokratesche Koalitiounspartner si mam Vote fir haut, an der leschter Sëtzungswoch, carrement iwwerrumpelt huet.Virun der Ofstëmmung sinn honnerte vu Leit am Berliner Regierungsquartier op d'Strooss gaangen. Aktivisten haten am Virfeld eng Demo ënnert dem Motto "Bestietnis fir jiddereen, elo" annoncéiert mat 500 Participanten.