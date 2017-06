A Frankräich gëtt et eng weider "mise en examen" fir e franséische Politiker.

© afp

Déi Kéier ass d'Cheffin vum riets-populistesche Front National d'Marine Le Pen konkret am Viséier vun der Justiz.

Et gëtt, am Hibléck op eng eventuell Beschëllegung an duerno vläicht eng Uklo, géint si ermëttelt, wéinst fiktiven Aarbechtsplaze fir Assistenten vun FN-Europadeputéierten. Déi Assistente solle quasi exklusiv fir de Front National a Frankräich geschafft hunn. Domadder wieren EU-Gelder verontreit ginn.