Den Donald Trump huet a senger Ried awer op eng explizit Menace, mat engem neie militäreschen Ugrëff, verzicht an huet amplaz verschäerft diplomatesch a militäresch Drockmëttel an Aussiicht gestallt.Déi nordkoreanesch Menacen an den Atom- a Rakéiteprogramm géingen eng entscheedend Äntwert verlaangen, esou nach den Trump. D'USA bereeden dowéinst mat Südkorea, Japan an aneren Alliéierten nei Sanktioune vir.