Do ass jo am spéide Moien am EU-Parlament en Trauerakt fir de fréieren däitsche Bundeskanzler, dee virun zwou Wochen am Alter vu 87 Joer gestuerwen ass. Am Kader vun deem bis ewell eemolegen Akt schwätzt ë.a. den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker, de fréieren US-President Clinton an d'Kanzlerin Merkel.



LINK: De Livestream vu Stroossbuerg.



E Samschdeg am Nomëtte gëtt d'Lued dann op Speyer gefouert. No engem Requiem, do am Doum, gëtt de Politiker da begruewen.