Domadder wëllen d'Leit sech fir d'Rechter vu Schwulen, Lesben an Transgender asetzen.

© AFP

Zu Madrid hunn e Samschdeg honnertdausende Mënschen am Kader vun der WorldPride-Parade fir d'Rechter vu Schwulen, Lesben an Transgender protestéiert. D'Parade mat 52 Ween huet bis spéit an d'Nuecht era gedauert. Besonnesch gutt ukomm ass den éischte Won mat homosexuelle Polizisten a Pompjeeën.



Eng éischte Kéier waren alleguerten déi wichtegst Parteien a Spuenien mat derbäi.