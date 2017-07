E Client keeft Cannabis zu Las Vegas. © afp

Nevada huet als 5. amerikanesche Bundesstaat de private Konsum vu Cannabis legaliséiert. Dem neie Gesetz no dierf en Erwuessene vun 21 Joer un all Dag bis zu 28 Gramm Marihuana fir de "Fräizäitgebrauch" kafen.



Las Vegas, also déi gréisst Stad am Nevada, kéint duerch d'Legaliséierung hire Statut als grouss Partystad nach verstäerken. D'Supporter vun der Legaliséierung hoffe virun allem op wirtschaftlech Avantagen, ënnert anerem, well d'Legaliséierung den Tourismus nach weider ukierpe kéint. An der Ëffentlechkeet kiffe bleift awer weiderhi verbueden.