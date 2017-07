© AFP

Den däitschen Inneminister Thomas de Maizière warnt aggressiv G20-Géigner. Krawalle gi vun Ufank un am Kär erstéckt, sou de Minister an der Zeitung, dee vun däitlech méi wéi 8.000 Extremisten ausgeet, déi sech fir de Sommet vun de G20 zu Hamburg zesummendoe wäerten. Am meeschte Suerge mécht sech den Inneminister iwwer lénk Gruppen, déi mat Gewaltaktiounen de Verlaf vum Sommet stéiere wëllen.



E Sonndeg ass zu Hamburg déi éischt grouss Géigemanifestatioun géint de Sommet vun den 20 gréissten Industrienatiounen a Schwellelänner geplangt. Déi ganz Woch iwwer bis nächste Weekend wëlle Kritiker ënnert dem Motto "Welcome to hell" géint de Rendez-vous vun de Staats- a Regierungscheffen demonstréieren.



20.000 Poliziste si fir de G20 zu Hamburg déi nächst Deeg am Asaz. Et ass dee gréissten Asaz an der Geschicht vun der Police vun Hamburg. Si gëtt vu Spezialunitéiten aus ganz Däitschland ënnerstëtzt.