De fréiere Premier Ehud Olmert verléisst de Prisong vun Maasiyahu zu Ramla, net wäit vun Tel Aviv.

De fréieren israelesche Premier Ehud Olmert ass fréizäiteg aus dem Prisong raus komm. Den 71 Joer ale Politiker ass es Sonndeg de Moien no engem Joer a 4 Méint op fräie Fouss komm. Domadder krut den Olmert ronn een Drëttel vu senger Strof wéinst Bestiechlechkeet nogelooss.



De konservative Politiker stoung tëscht 2006 an 2009 un der Spëtzt vun der Regierung an Israel an huet wéinst Korruptiounsreproche missen zrécktrieden.