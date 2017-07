De Bus war mat engem Tankcamion kollidéiert, ëmgekippt an huet Feier gefaangen.

© AFP

Bei engem Busongléck si ronn 1.000 Kilometer ëstlech vu Moskau op mannst 13 Persounen ëm d’Liewe komm, op mannst 15 goufe blesséiert, 12 dovunner sinn an d’Spidol ageliwwert ginn. De Bus war mat engem Tankcamion kollidéiert. Duerno ass en ëmgetippt an huet Féier gefaangen. Firwat et zum Accident koum, ass nach net gewosst.