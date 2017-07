De Mann huet sech 3 Jorzéngte laang ee Kaz-a-Maus-Spill mat de Beamte geleescht. Hien huet ëmmer nees säin Numm geännert, an Operatiounen um Gesiicht gehat, fir säin Ausgesinn z'änneren.



Bei der Operatioun um Samschdeg waren eleng schonn 150 Beamten am Asaz fir den Drogeboss, deen och nach de „wäisse Kapp“ genannt gouf, festzehuelen.



Him gëtt reprochéiert, un der Spëtzt vun engem Reseau ze stoen, dee Kokain am Dschungel vun Bolivien, Kolumbien an am Peru produzéiert an dës Wuer dann an den USA an an Europa verkeeft.