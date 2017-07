© AFP-Archiv

Wéi et vun Aenzeien heescht, hätten op d'mannst 2 Männer ronderëm sech geschoss. Ee vun de Täter soll ee Juegdgewier bei sech gehat hunn. D'Männer wiere géint 22.30 Auer virun der Moschee aus engem Auto geklommen an hätten dunn direkt ugefaange mat schéissen, heescht et vun der Police.



Verschidden Zeie wëlle véier vermummte Männer am Auto gesinn hunn.



Ënnert den 8 Blesséierten ass och ee klengt Meedchen.



Wéi et nach vum Parquet heescht, wier awer net d'Moschee Zil gewiescht.



Eréischt de leschte Freideg hat zu Créteil bei Paräis ee Mann probéiert, mat sengem Auto duerch eng Sécherheetsofspäerung virun enger Moschee ze rennen. D'Police huet de Mann kuerz drop festgeholl. Hie soll ënner Schizophrenie leiden.