Ee Reesbus ass mat engem Camion kollidéiert an dunn a Brand geroden. Et misst ee vun engem ganz schwéieren Ongléck ausgoen, sou ee Spriecher vun der Police.Et wieren eng ganz Partie Leit verwonnt ginn, méiglecherweis géifen et och Schwéierblesséierter ginn.Op d'Fro, ob et och Doudeger ginn, sot de Spriecher vun der Police, dass een näischt kéint ausschléissen. Net manner wéi 17 Persounen ginn zu dësem Ament nach ëmmer vermësst. Wat genee mat hinne geschitt ass, steet nach net fest.Donieft ginn et 31 confirméiert Blesséierter. D'Autobunn A9 Direktioun Süden ass den Ament komplett gespaart. Och Richtung Norden ass d'Autobunn zou, fir dass d'Rettungsequippen Accès op d'Onglécksplaz hunn.