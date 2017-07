D'Police an der Belsch ass beonrouegt. Bei Perquisitiounen zu Anderlecht sinn an der Nuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch Policeuniformen saiséiert ginn.

© AFP

De President vun der zoustänneger Police schwätzt vun enger beonrouegender Decouverte. En Terroristegrupp kéint et entweder op Polizisten oder ënnert enger falscher Identitéit vun engem Polizist op Zivilisten ofgesinn hunn. Fir de Rescht hunn d'Enquêteuren och Waffen, Detonateuren, schossfest Westen an ënnert anerem nach eng Uniform vun der Protection civile an eng vun engem Sécherheetsagent beschlagnahmt.



Wéi et op der RTBF heescht, géif nach ëmmer ee Verdächtege gesicht ginn. Den Terrorreseau wier also nach net komplett opgeléist. Fir den Ament sinn zwou Persounen an Untersuchungshaft.