Wéi erwaart koum et en Donneschdeg den Owend am Virfeld vum G20-Sommet zu deels brutalen Ausenanersetzungen tëscht Police an Demonstranten.

Tëscht 3.000 a 4.000 Demonstranten hate sech en Donneschdeg de Mëtteg schonn um Fischmarkt versammelt. Op d'mannst 76 Poliziste goufe blesséiert. 5 vun hinnen hätte mussen an d'Spidol ageliwwert ginn, heescht et vun der Police. Déi meescht Beamte goufe just liicht verwonnt. Während enger Demonstratioun ënnert dem Motto "Welcome to hell" koum et zu massiven Attacken op d'Police. Demonstranten hu mat Fläschen a Knupperten op d'Beamte geheit. D'Police huet mat Waasserwerfer an Tréinegas reagéiert. Duerno sinn nach eng ganz Partie weider gewaltbereet Gruppen duerch d'Stad gezunn. Eréischt géint Hallefnuecht huet sech d'Situatioun dunn nees berouegt.





D'Bundeskanzlerin Angela Merkel empfänkt d'Staats- a Regierungscheffen vun de groussen Industrielänner an de Foireshalen vun der Hansestadt. Als éischt Thema steet den Terrorismus op der Agenda. Duerno soll iwwer ëmstridden Theme wéi Klimaschutz a Welthandel berode ginn, bei deene virun allem vum US-President Donald Trump mat engem Blockage gerechent gëtt. Um Freideg den Owend sinn d'Staats- a Regierungscheffen an hir Partner op ee Concert an déi nei Elbphilharmonie invitéiert.Um Bord vum Sommet kënnt et um Freideg zu enger, mat Spannung erwaarter Renconter. Eng éischte Kéier nämlech gesi sech den US-President Trump a säi russeschen Homolog Wladimir Putin. Nodeems sech den Donald Trump während dem Wahlkampf nach positiv iwwert de Putin geäussert hat, huet den US-President an der Lescht dunn awer den Toun géintiwwer Moskau verschäerft. Virum Hannergrond vun den Enquêten, wat presuméiert russesch Interventiounen zu Gonschte vum Trump, während dem sengem Wahlkampf, souwéi méiglech illegal Moskau-Kontakter vum Trump senge Mataarbechter uginn, dierft dës Renconter zu Hamburg mat groussen Intressi suivéiert ginn.Eng net manner mat Spannung erwaarte Renconter war déi tëscht der Kanzlerin Angela Merkel an dem tierkesche Staatschef Erdogan. Wéi et heescht, hätte béid Politiker iwwer ëmstridden Aspekter an den däitsch-tierkesche Relatioune geschwat. Dat huet ee Regierungsspriecher en Donneschdeg den Owend bekannt ginn, ouni awer weider Detailer ze nennen. D'Kanzlerin an den tierkesche President hu sech en Donneschdeg den Owend an engem Hotel zu Hamburg gesinn. D'Relatiounen tëscht der däitscher Regierung an der Regierung zu Ankara sinn den Ament massiv belaascht, ënnert anerem wéinst der Inhaftéierung vum däitsch-tierkesche Journalist Yücel an der Tierkei. Berlin fuerdert, dass de Mann fräi gelooss gëtt.