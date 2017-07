© afp

De Liu Xiaobo war zanter dem leschte Weekend an engem ganz schlechte gesondheetlechen Zoustand an hat an Tëschenzäit och kënschtlech missten ernäert ginn. Um Donneschdeg ass de chinesesche Laureat vum Friddensnobelpräis gestuerwen.



2009 war hien zu 11 Joer Prisong veruerteelt ginn, wéi et heescht "wëll hien de Staatspouvoir géif ënnergruewen", hien huet awer Bewährung aus medezinesche Grënn kritt a gouf dunn an e Spidol verluecht. Absënns Berlin hat probéiert de Chineese ausreesen ze loossen, fir hien an Däitschland ze soignéieren - de Regime zu Beijing hat dat refuséiert.



De Mënscherechtler hat 2010 den Nobelpräis kritt.