Et huet een DNA-Spuere bannen an enger Waff fonnt, déi den Dschihadist Amédy Coulibaly bei senger Dot deemools benotzt hat.

No Attentat op Supermarché "Hyper Cacher" am Joer 2015

Den Amédy Coulibaly hat 2015 bei engem Attentat op e Supermarché zu Paräis 4 Persounen ëmbruecht. © afp

A Frankräich ass e Mann vun 42 Joer festgeholl ginn, well seng DNA Spuren op enger vun den zwou Waffe fonnt goufen, déi den Dschihadist Amedy Coulibaly benotzt huet, wéi en am Januar 2015 d'Geschäft "Hyper Cacher" zu Paräis attackéiert huet.



Bis elo huet de Mann nach net konnten erklären, wéi seng DNA bannen an déi Waff komm ass. Hien assuréiert awer net gewosst ze hunn, wat de Coulibaly wëlles hat.



Zwou aner Fraen, déi ugangs der Woch zu Roubaix interpelléiert gi waren, goufen an Tëschenzäit erëm fräi gelooss. Beim Attentat op de Supermarché waren am Januar 2015 4 Mënschen ëmbruecht ginn.