Just déi aner 19 Top-Wirtschaftsmuechten verflichte sech, de Paräisser Klima-Accord vun 2015 séier ëmzesetzen.E Kompromëss gouf et awer an der Fro rondrëm den internationalen Handel. Dee soll fräi an ouni protektionistesch Mesuren funktionéieren. All Land däerf awer legitim Defense-Instrumenter decidéieren.Den US-President Donald Trump huet sech während de Gespréicher iwwregens vu senger Duechter Ivanka vertriede gelooss. Dat ass dowéinst ongewéinlech well d’Ivanka Trump zwar als eng Beroderin vun hirem Papp fungéiert, allerdéngs keen offiziellt Regierungs-Mandat huet.Ronderem de Site vun der Foire, wou de G20 ofgehalen gëtt, koum et um Samschdeg de Mëtteg nees zu Demonstratiounen vu Globaliséierungsgéigner. E Cortège vun engen 5.000 Leit ass friddlech vun der Speicherstadt bei de Fëschmaart getrëppelt.Parallel sinn awer och nach ëmmer eng helle Wull Casseuren an der Stad. De sougenannte ‘schwaarze Block‘ liwwert sech jo zanter e Freideg wëll Stroosse-Schluechten mat der Police, huet Dosenden Autoen ugefaang, an och vill aner Saachen futti gemaat. D'Angela Merkel huet d'Gewalt kritiséiert an den Affer Entschiedegunge versprach.