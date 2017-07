© afp

Dat ass d'Aschätzung vun engem amerikanesche Generol, deen sech awer net op ee spezifeschen Datum wollt festleeën. Et wär net sécher op e Sonndeg oder Méindeg, ma op alle Fall wär et ganz geschwënn, sou de Generol.Mossul ass déi zweetgréisste Stad am Irak. Den IS kontrolléiert d'Metropol zanter 2014 an huet een „Kalifat“ op deem Territoire ausgeruff.