Iwwer annerhallef Millioune Leit si fir den Defilé an déi uschléissend Feier an déi britesch Haaptstad gefuer. Duerch déi islamistesch Terror-Attacken an de leschte Méint war d'Parad - déi sech fir d'Rechter vun der LGBT Communautéit, heescht fir d'Rechter vu Schwulen, Lesben, Bi- an Transsexueller asetzt – vu ganz ville Sécherheetspersonal begleet.Op der Gay Pride gouf dëst Joer ganz besonnesch de 50. Joresdag geféiert, wou d'Homosexualitéit entkriminaliséiert gouf an domat net méi strofbar war.