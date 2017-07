© afp

Dat mellt e Sonndeg de Moien d'BBC a berifft sech op de Service vun de Prisongen. Dëst Resultat hätt een eréischt kritt, nodeems bal zwou Millioune Pond investéiert goufen a GSM-Detekteren an an 300 spezialiséiert Drogen-Sichhënn. De Prisongsminister Sam Gyimah sot, dësen Zoustand vu Gewalt, Drogen an Telefonen uechter d'Prisonge wär inakzeptabel.Ganz dacks géingen dës Saache via Drone geschmuggelt ginn, dofir schafft de Prisongsservice den Ament dorun, dat z'ënnerbannen. Bis ewell goufe 35 Leit festgeholl an 11 Anerer goufe veruerteelt fir illegal Aktivitéite mat Dronen. Donieft sicht een no zousätzlechem Personal fir d'Prisongen, bis 2018 sollen 2.500 Leit agestallt ginn.