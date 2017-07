© Steil-TV

Géint 14.45 Auer krute sech do e Camion an en Auto ze paken.E Mann vu 44 Joer war mat sengem Camion vu Wasserbilligerbrück a Richtung Igel ënnerwee, wéi him op eemol e Mann vu 76 Joer mat sengem Auto entgéintkomm ass. Aus net gekläerter Ursaach war de Chauffer op d'Géigespur geroden, esou datt et zur Kollisioun komm ass.Duerch de Schock huet sech den Auto ëm 180 gedréint, de Chauffer gouf a sengem Gefier ageklemmt. En hat awer Gléck am Ongléck, well e gouf just liicht blesséiert, genee esou wéi de Mann hannert dem Steier vum Camion, esou d'Police vun Tréier.D'Strooss, also d'B49, op där och ëmmer vill Lëtzebuerger fir op Tréier ënnerwee sinn, hat musse komplett gespaart ginn.