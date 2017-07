Fir d'Kris am Golf ze entschäerfen, hunn d'USA elo mam Katar ee gemeinsamen Accord an der Anti-Terror-Lutte ofgeschloss.

© AFP

Den amerikaneschen Ausseminister Rex Tillerson a säi katareschen Homolog Al-Thani hunn zu Doha een entspriechend Ofkommes ënnerschriwwen. Wéi et vun amerikanescher Säit heescht, wier d'Zil vun dësem Accord, d'Finanzéierung vum Terrorismus ze ënnerbannen.



D'Géigner vum Katar, deemno Saudi-Arabien, Bahrain, d'Vereenegt Arabesch Emiraten an Ägypten wëllen trotzdem weiderhin Drock op de Golfemirat maachen. Wéi et heescht, géif hinnen dësen Accord net wäit genuch goen. D'Sanktioune géifen eréischt dann opgehuewe ginn, wann de Katar hir Fuerderungen erfëllt.



Déi véier arabesch Staaten haten de 5. Juni hir diplomatesch Relatioune mam Katar ofgebrach an een Verkéiers- souwéi Handelsembargo géint de Wüstestaat verhaangen. Si geheien dem Katar vir, Terrorgruppen finanziell ze ënnerstëtzen an ze vill Sympathien fir den Iran ze hunn.