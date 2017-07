Déi franséisch Regierung huet annoncéiert, d'nächst Joer d'Bierger an d'Entreprisen ëm bal 11 Milliarden Euro steierlech ze entlaaschten.

De Premier Edouard Philippe sot an engem Interview mat der Zeitung "Les Echos", dass een duerch dëse Schrëtt d'Investitiounen, d'Beschäftegung an de Wuesstem wéilt relancéieren. Frankräich ass scho laang mat engem héije Chômagetaux konfrontéiert. Nieft Changementer bei der Wunnengs- a Verméigenssteier, sollen och d'Steiere fir d'Entreprisen erofgoen. De President Emmanuel Macron wëll dës bis d'Joer 2022 vun 33,3 op 25% reduzéieren. Een éischte Schrëtt an déi Richtung ass elo fir d'nächst Joer geplangt.