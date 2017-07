Et géif Drock op de Rating entstoen, sollt bei de Verhandlungen erauskommen, dass Groussbritannien wahrscheinlech keen Handelsaccord mat der EU wäert ofschléissen. D'Wahrscheinlechkeet vun engem séieren a schiedleche Brexit hätt zanter dem Referendum zougeholl an no de Parlamentswahlen am Juni wieren d'Risiken, wat d'Politik an d'Staatsfinanze betreffen nach weider an d'Luucht gaangen. Moody's no hätt d'Economie elo schonn u Vitesse verluer an d'Aussiichte wieren alles anescht wéi gutt, sollt kee Fräihandelsaccord tëscht der EU a Groussbritannien zustane kommen.



Eréischt en Dënschdeg hat déi amerikanesch Ratingsagence Standard & Poor's bekannt ginn, dass wéinst der Onsécherheet duerch de Brexit mat engem däitlechen Réckgang fir déi britesch Wirtschaft gerechent gëtt.