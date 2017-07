Hei ass den Äisbierg ofgebrach. © NASA/Swansea University/AFP/Archiv/John SONNTAG

Rieds geet vun enge 6.000 Quadrat-Kilometer, dat ass quasi duebel esou grouss wéi Lëtzebuerg.



D'Äismass, Larsen C genannt, huet eng Déckt vun 350 Meter an e Gewiicht vun geschat enger Billioun Tonnen.



Dat hunn englesch Wëssenschaftler vun der Uni Swansea um Mëttwoch gemellt, et wier dat eng Suite vum Klimawandel, dee sech an der Antarktis besonnesch bemierkbar mécht an duerch deen de Mieresspigel weltwäit klammen dierft.



Den Äisbierg ass Deel vum Äisschelf Larsen C, deem nërdlechsten a gréissten Äisschelf vun der Antarktis am Weddell-Mier. Als Äisschelf oder Schelf-Äis bezeechent ee grouss Äisplacken, déi um Mier schwammen a vu Gletscher, Äisstréim oder Äis-Kappen "gefiddert" ginn an och nach mat dëse verbonne sinn. Um Wupp vum Äisschelf briechen ëmmer nees Äisbierger of ...



... awer sielen esou grousser. Et wäert bis zu 3 Joer daueren, bis dee risegen Äisblock geschmolt ass. En dierft op den Numm A68 gedeeft ginn.



An et kéint sinn, datt de Larsen C duerch säin Ofbriechen destabiliséiert gëtt. Ëmmerhin mécht den A68 ronn een Zéngtel vun him aus.







Schonn Ufank Juni haten d'Fuerscher gewarnt, deen Äisblock kéint ofbriechen. Den Niveau vum Mier wäert kaum betraff sinn, well den Äisblock schwëmmt an domadder scho Waasser verdrängt.



Sollten awer all d'Äismasse vum Larsen C an all seng Gletscher schmëlzen, da kéint de weltwäite Mieresspigel ëm 10 Zentimeter klammen, esou d'Fuerscher.



Zwee méi kleng Äisschelfen am Oste vun der Antarktis sinn ewell kollabéiert: 1995 ass de Larsen A verluer gaangen, 2002 Larsen B.



D'Antarktis zielt zu deene Géigenden op der Äerd, wou d'Temperaturen am séierste klammen.