Den Emmanuel Marcon fuerdert vun Däitschland méi Asaz fir Investitiounen an Europa. Dat sot hie virun deem wichtege Rendezvous an engem Interview.

Et wär net un him, fir engem Lektiounen ze ginn, mä et misst een awer kucken, wat wirtschaftlech géif Sënn maachen. Däitschland misst fir en neien Elan bei den ëffentlechen a privaten Investitiounen an Europa suergen. Et géif eng gemeinsam Responsabilitéit ginn, fir datt d'Eurozon sech gutt entwéckelt. Däitschland an och Frankräich misste sech beweegen. Den Ament géif et en Ongläichgewiicht tëscht Däitschland a sengen Nopere ginn.

De Macron sot och am Interview, datt een eng nei europäesch Visioun bräicht an d'Europäesch Verträg misst änneren.



Ee wichtege Sujet bei dëser Renconter vun enge sëlleche Ministeren an der franséischer Haaptstad sinn och d'Pläng, fir eng méi enk militäresch Kooperatioun an der Europäescher Unioun. Awer och Initiativ fir méi Investitiounen an eng Harmoniséierung bei der Betribssteier dierft zur Sprooch kommen.







Um Donneschdeg de Mëtteg empfänkt de Macron dann den Donald Trump fir eng Visite vun zwee Deeg zu Paräis. Et geet ëm de Kampf géint den Terror an d'Konflikter a Syrien an dem Irak. Den Emmanuel Marcon wëll awer och de Klimawandel an den internationalen Handel uschwätzen. E Freideg ass den Trump och den Éieregaascht bei der Militärparad op de Champs Elysées.





An e Freideg ass et och ee Joer hier, datt zu Nice op der Promenade des Anglais en Terrorist mat engem Camion an d'Leit gerannt ass, déi d'Freedefeier wollte kucke vum Quatorze Juillet. 86 Mënsche sinn deemools gestuerwen, dorënner 15 Kanner. Iwwer 450 Mënsche goufe verwonnt.

U si all gëtt e Freideg geduecht. De Macron kënnt och op Nice. Et gi Liesungen, e Concert. Kee Freedefeier. An de ganzen Alpes Maritimes gëtt et där keen.