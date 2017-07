Just een Deputéierte vun den oppositionellen Nationalisten war dogéint.



Dat neit Gesetz gesäit vir, dass homosexuell Koppelen ënnert anerem dat selwecht Adoptiounsrecht hu wéi heterosexuell Partner.



Dëse Votte war ee Meilesteen fir den äerzkonservativen Inselstaat am Mëttelmier, wou eréischt am Joer 2011 ee Scheedungsgesetz agefouert gi war.



An de Stroossen vun der Haaptstad Valetta sinn d'Leit e Mëttwoch den Owend op d'Stroosse gaangen, fir ze feieren.