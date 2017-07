Am Kader vun de Revelatiounen an der Russland-Affär, wëll d'Justizkommissioun vum Senat och dem Trump säi fréiere Chef vu sengem Wahlkampfteam héieren.

Donieft steet och dem US-President Trump säin eelste Fils, den Donald Trump Junior ferm an der Kritik, wéinst enger Renconter mat enger russescher Affekotin.







Fir d'éischte Kéier gouf och elo op Initiativ vun engem demokrateschen Deputéierten am Kongress eng sougenannten Impeachment-Prozedur fir ee Récktrëtt vum amerikanesche President an d'Spill bruecht, dës dierft allerdéngs wéineg Chancen hunn.