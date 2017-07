D'Banken op der Finanzplaz zu London hate knapp 13 Méint Zäit fir sech Gedanken ze maachen, wéi sie op de Brexit wëlle reagéieren. Um Donneschdeg mussen si der Bank of England hir Pläng presentéieren. Eng ganz Partie grouss Banken hu schonn am Virfeld annoncéiert gehat, dass si wéinst dem geplangten EU-Austrëtt Mataarbechter wëllen an aner Memberlänner ofzéien. Di britesch Groussbank HSBC huet bekannt ginn, ongeféier 1.000 vun deenen am ganzen 43.000 Aarbechtsplazen op Paräis ze transferéieren.



Firwat mussen d'Banken zum Deel an d'EU plënneren?



Fir verschidde Bankgeschäfter kënnen an der Europäescher Unioun ze offréieren, brauchen déi concernéiert Instituter selbstänneg Filialë mat Sëtz an engem EU-Land. Eng Etüd huet iwwerdeems erginn, dass vun deenen 222 gréisste Bankinstituter a Groussbritannien, 27% annoncéiert hunn, Personal a veschidden Aktivitéiten aus Groussbritannien an d'Ausland ze verlageren. Am stäerkste géife vun dësem Schrëtt Dublin, Frankfurt a Lëtzebuerg profitéieren.



Nach keng definitiv Decisioun huet déi gréissten amerikanesch Investmentbank Goldman Sachs geholl. Zanter dem Referendum iwwert de Brexit wier een an engem aktiven Dialog mat den zoustännegen Autoritéiten, heescht et vun der Direktioun vun der Bank.



Bis e Freideg mussen déi eenzel Banken a Groussbritannien, der Bank of England hir Brexit-Pläng op den Dësch leeën. Déi britesch Zentralbank wëll d'Resultater awer eréischt den 3. August publizéieren.