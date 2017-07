Am Kader vum 14. Juli wäert um Freideg zu Nice natierlech un déi schrecklech Dot an un déi sëllechen Affer geduecht ginn.



Kuerz no 22 Auer ass den Attentäter virun engem Joer mat engem Camion op der Promenade des Anglais an eng Mass vu Leit gerannt. Dee Moment hunn sech eng 30.000 Leit op der Promenade opgehal fir d’Freedefeier ze kucken. Dass et eng Terrorattack war, war relativ séier gewosst. Eréischt no 2 Kilometer konnt den Camion un d’Hale bruecht ginn, andeems d’Police op den Täter geschoss huet.





Franséischen Nationalfeierdag

Nationalfeierdag a Frankräich / Reportage Nadine Gautier



Anzéien no soll den Täter mat enorm héijer Vitesse an am Zickzack iwwer d’Promenade gefuer sinn, fir esou vill Leit ewéi méiglech ze iwwerrennen. Hie soll op d'Poliziste geschoss hunn, doropshin ass et zu engem Schosswiessel komm. D’Leit op der Promenade sinn an alle Richtunge fortgelaf. Et gouf vill Gejäiz a Geknupps.Duerch déi vill gespaarten Stroossen hunn d’Rettungsdéngschter enorm laang gebraucht fir op der Plaz unzekommen.Symbolesch sollen d’Leit sech während dem ganzen Dag um Quai des Etats-Unis treffen, an an de Faarwe vum franséische Fändel Placken op de Buedem leeën. Doduerch soll e Message entstoen, deen 170 Meter laang ass a weltwäit gewise soll ginn. Fir d’Gedenkzeremonie soll de franséischen President Emmanuel Macron e Freideg op Nice fléien.Och wann d’Angscht dëst Joer dierft mat dobäi sinn, d’Fransouse wëllen hir Republik feieren.Liberté, Égalité, Fraternité. Et si Wierder, déi besonnesch um Freideg a Frankräich doruechter dierften ze héiere sinn.Quatorze Juillet! Dëse Feierdag gouf 1880 gesetzlech als franséischen Nationalfeierdag festgehalen. Een Dag deen direkt e puer Originnen huet. D’Attack op d’Bastille de 14. Juli 1789, wéi dem Absolutismus en Enn gesat gouf. Wou d’Forteresse a fréiere Prisong vun de Paräisser während der Revolte ageholl gouf. Oder och nach de 14. Juli 1790, wéi Deputéiert aus allen Departementer zesumme komm si fir Eenegkeet ze zelebréieren, d’Fête de la fédération also.