An enger Propaganda-Zeitung hätt den IS geschriwwen, datt dës probéiert Attacken op hire Kont géife goen, schreift déi amerikanesch Plattform "Site", déi op d'Analys vun dschihadistescher Propaganda spezialiséiert ass.



Den 19. Juni war op de Champs Elysées een Attentäter mat engem Auto, dee mat Gasfläschen a Waffe beluede war, an ee Policeauto gerannt. Just den Täter koum dobäi ëm d'Liewen. Den Dag drop gouf zu Bréissel ee Mann an der Gare Centrale erschoss, nodeems hie probéiert hat, eng Wallisse mat Gasfläschen an Neel matzen an engem Grupp vu Leit an d'Luucht ze joen.



Wéi et weider heescht, hätt d'Terrormiliz nei Menacë formuléiert.