D'Alternative für Deutschland wëll dowéinst elo eng Plainte géint déi zwou ëffentlech-rechtlech Televisiounschaîne maachen. Et wier schwéier Sujeten un d'Leit ze bréngen, wa se net vun ëffentlech-rechtleche Medien transportéiert ginn, sou de Parteipresident Jörg Meuthen an engem Interview mam Focus.



Et wier ee sech dowéinst am Gaangen ze iwwerleeën, ob ee soll eng Plainte maachen, fir sech dëst Recht anzekloen. Rechtlech wier dat méiglech.



Dës Annonce stéisst bei deene betraffene Chaînen op Kritik. D'Redaktioune vun deene respektive Sendunge géife selwer decidéieren, wie si zu wéi engem Sujet invitéieren. Et géif kee Quotesystem beim Choix ginn, sou de Chefredakter vun der ARD Rainald Becker dem Focus géintiwwer. Och d'Spriecherin vum WDR, d'Kristina Bausch huet betount, dass et just ëm journalistesch Kritäre géif goen.