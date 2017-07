D'Frontex, d'EU-Agence fir de Schutz vun de Baussegrenzen, rett an der Tëschenzäit d'Flüchtlingen ëmmer méi no un der libescher Côte. Geet et der EU no, soll d'Garde Côte vu Libyen verstäerkt ginn, fir datt d'Mënschen d'Land guer net verloossen. Afrikanesch Länner kréien Hëllefen zougesot, fir datt d'Mënsche guer net bis a Libyen kommen.



Libyen als Léisung vum Problem?

D'EU setzt also op Libyen, e Land mat enger Regierung déi net wierklech fonctionnéiert an ouni Rechtsstaatlechkeet. An der leschter Woch goufen uechter d'Medien ëmmer méi Biller gewise vun de schrecklechen Zoustänn am nordafrikanesche Land.

Internationalen Organisatiounen no, sinn den Ament 800.000 bis 1 Millioun Mënschen a Libyen, déi mat Booter eriwwer an Europa wëllen. Déi dacks arméiert Garde Côte hëlt d'Migranten aus de Booter, zwéngt se nees zréck a libesch Lageren ze goen a späert se do an. Op de Plaze ginn et meeschtens keng Toiletten a keng Duschen.

Den däitschen Ausseminister Gabriel huet vu „KZ-ähnlechen Zoustänn“ an deene Lagere geschwat.

Och de Lëtzebuerger Ausseminister huet sech schockéiert gewisen. D'UNO misst sech ëm déi Leit këmmeren, d'EU misst op der Plaz sinn, sou de Jean Asselborn.

Dat ass awer net d'Realitéit den Ament.

Ee Schëff vun der däitscher Marinn huet, no Donnéeë vum zoustännege Verdeedegungsministère, op engem eenzegen Dag iwwer 900 Migranten aus dem Mëttelmier gerett, déi a Séinout gerode waren. D'Schëff wier am Kader vun der Europäescher Rettungsaktioun "Sophia" schonn en Dënschdeg virun d'Küst vu Libyen geruff ginn. D'Migrante souzen a siwe Schlauchbooter an op zwou Rettungsinselen, heescht et vum däitsche Verdeedegungsministère.