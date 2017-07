© afp

Dës Menace soll de Mann e Freideg op engem Busarrêt matgedeelt hunn. Eng Fra huet um Kierper vum Mann eng kleng Këscht an Dréit gesinn.De Mann ass mat engem Bus a Richtung vun enger Klinik gefuer. Bis elo huet d'Police de verdächtege Mann nach net fonnt.Schwéier arméiert Beamte sinn an der Stad ënnerwee a sécheren Kliniken an Dokter-Cabineten of.