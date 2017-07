© afp

Et gëtt bericht, dass bei der Attack 7 Fraen, 2 Männer an 2 Kanner ëm d'Liewe komm sinn.De Mann, deen d'Fest organiséiert huet, soll anscheinend a kriminell Aktivitéite verwéckelt gewiescht sinn. De Mann war schonns bekannt a souz am Prisong wéinst Entféierung.Op dëse Mann soll elo, aus Revanche, ee Killerkommando lassgelooss gi sinn. Véier Onbekannter sollen d'Zelt, an dem d'Party stattfonnt huet, gestiermt hunn. All Erwuessenen ass bei der Attack ëmkomm.Ëmmer méi Attacke ginn et a ganz Mexiko wéinst dem Drogekrich a Verstréckungen an d'organiséiert Verbriechen. Hei bleiwen Entféierungen a weider Doudeger net aus. Am leschte Mee sinn a Mexiko esou vill Leit ëmbruecht ginn ewéi nach ni virdrun. D'Autoritéiten hunn 2186 Doudeger gezielt, dat si ronn 70 Affer pro Dag.