Militärparad zu Paräis / Reportage Nadine Gautier



Um 10 Auer ass de franséische President Emmanuel Macron d’Champs Elysées erofgaangen. Op der Place de la Concorde huet dunn een anere President op e gewaart, net manner selbstbewosst: Den Donald Trump.

Nei Militärgefierer, nieft ale Jeepen an anere Gefierer aus dem éischte Weltkrich. E Freideg de Moien huet ee net nëmmen déi franséisch Natioun zu Paräis gefeiert, mee och d’Interventioun vun den Amerikaner am Éischte Weltkrich virun 100 Joer. Dofir war den Donald Trump och Éieregaascht vum Emmanuel Macron.



Allebéid hunn d’Festivitéite genoss a ware faszinéiert vun der impressionanter Mise en scène. Dem Amerikaner war jo am Januar, wéi en de Posten als President iwwerholl huet, refuséiert ginn, eng Militärparade ze hunn. Dat wier net Traditioun huet et deemools am Pentagon geheescht. Ëmsou méi Begeeschterung huet den Donald Trump gewisen, wéi 63 Fliger an 29 Helikoptere vun der franséischer Arméi iwwert d’Paräiser Stroosse geflu sinn, nieft och amerikanesche Fliger. Knapp 300 Meter iwwert de Käpp vun de Gäscht.



No de Fliger, sinn d'Zaldote virun der offizieller Tribüne mat de Presidenten zu Fouss laanscht marschéiert. Ugefouert vun amerikaneschen Zaldoten. Déi éischt dovunner sinn an den Uniforme vun den Amerikaner passéiert, di déi 1917 unhaten. Am Ganzen hunn 3.700 Persoune vum Militär defiléiert.



Ma dëst Joer war net alles wéi soss. Den Emmanuel Macron huet keen Tëleesinterview am Kader vu Nationalfeierdag ginn an huet domadder mat enger 40 Joer aler Traditioun gebrach. Zanter dem Valéry Giscard d’Estaing 1978 war et de Brauch, datt de President während esou engem Interview dem Nationalfeierdag eng perséinlech Touche ginn huet. Hien huet sech just nom Defilé un d'Bierger geriicht, an do op d'Geschicht an op d'Hëllef vun den Amerikaner gekuckt. Do vun enger grousser Frëndschaft geschwat.



E Freideg den Owend dann ass ee grousst Feierwierk um Eiffeltuerm geplangt. Dat soll am Zeeche vun den Olympesche Spiller a 7 Joer stoen, fir déi Paräis Kandidat ass.







Den amerikanesche President Donald Trump ass schonn en Donneschdeg gelant fir éischt Diskussioune mam Macron.

En Donneschdeg den Owend hu se ënnert anerem um Eiffeltuerm zesumme mat hire Frae giess. Virdrun haten se am Elysée, trotz e puer Konfliktpunkten, hire Wëlle vu Kooperatioun speziell beim Kampf géint den Terror annoncéiert.

Op d'Paräiser Klimaschutzofkommes ugeschwat, sot de Macron, hie géif op weider Diskussioune mat Frankräich hoffen. Den US-President huet gemengt, et kéint eppes passéieren. „Mir wäerte gesinn, wat geschitt“. Konkretes sot hien awer net. Ugangs Juni hat den Trump jo den Austrëtt vun den USA aus dem Klimaofkommes ugekënnegt.



Déi Visite huet fir Polemik gesuergt, déi net berechtegt wier, huet ënnert anerem de Premier Edouard Philippe argumentéiert. Den Trump wier President vun deem Land, dat virun 100 Joer an den éischte Weltkrich agegraff huet, dat eleng géif et justifiéieren.



Den Etat d’Urgence bleift och dëst Joer fir Nationalfeierdag bestoen. Ufank Juli hat den Emmanuel Macron annoncéiert, dee bis den Hierscht ze halen.





Nationalfeierdag a Frankräich / Reportage Nadine Gautier



Gedenken un d'Affer vum Attentat zu Nice

Op Nationalfeierdag ass et och ee Joer hier, dass zu Nice bei enger terroristescher Attack 86 Mënsche gestuerwe sinn an der 400 Blesséiert goufen.