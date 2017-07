Wéi d'Pentagon mellt, wier den neie Chef vum IS am Afghanistan ëm d'Liewe komm.

© AFP (Archiv)

Bei Loftattacken an der Provënz Kunar soll den Abu Sajed ëm d'Liewe komm sinn. De Sajed soll eréischt am Abrëll Chef vum IS am Afghanistan gi sinn, nodeem de regionale Leader Abdul Hasib ëmbruecht gouf.