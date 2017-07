Di syresch Delegatioun zu Genf. © afp

Hie géing de Moment keng Bereetschaft vun der Regierung zu Damaskus gesinn, fir d'Gespréicher op d'Thema vun engem politeschen Ëmschwong am Biergerkrichsland ze bréngen. Den de Mistura huet eng weider Verhandlungsronn fir de September ugekënnegt. D'Vertrieder vun der syrescher Regierung an d'Oppositioun schwätze bis ewell net direkt mateneen - nëmmen iwwer Vermëttler.



De Biergerkrich a Syrien huet sech am Mäerz 2011 entwéckelt, aus Protester géint de Regimm vum President Assad. Zanterhier sinn der UNO no méi wéi 400.000 Mënschen ëm d'Liewe komm a Millioune verdriwwe ginn. Grouss Deeler vum Land sinn zerstéiert.