De lokale Pompjeeën no wier d'Feier och nach net geläscht. D'Féier wier um 26. Stack vum Gebai ausgebrach a vun do weider op déi aner Etage gezunn, dat well keng Sprinkleranlagen do waren. Op Biller vun der Télé war ze gesinn, wéi Flamen a schwaarzen Damp aus de Wunnenge koum. D'Pompjeeë fäerten, datt nach weider Persounen am Héichhaus agespaart sinn.